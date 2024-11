Andrea Giambruno torna in tv, ospite domani a Dritto e Rovescio

Andrea Giambruno - secondo quanto si apprende - sarà ospite domani sera della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4, nella prima intervista televisiva, un faccia a faccia con il conduttore Paolo del Debbio, da quando nell'ottobre del 2023 Striscia La Notizia mandò in onda alcuni fuori onda carpiti durante il programma Diario del Giorno, condotto dal giornalista.



Nelle scorse settimane era stata la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, ad annunciare che era in corso una trattativa per un'intervista all'ex compagno della premier Giorgia Meloni.

Secondo Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, però, Mediaset si sarebbe opposta alla sua ospitata, non solo per evitare di contribuire al successo di un programma di una tv concorrente, ma anche per il timore che potesse parlar male dell'azienda in cui lavora.

In ogni modo - si apprende ancora - una richiesta formale a Madiaset da parte del giornalista, che è sotto contratto di esclusiva, non sarebbe stata inviata.



Si sono anche diffuse voci sulla volontà di Giambruno di andar via da Mediaset ed Il Fatto scrive oggi di una richiesta di una buonuscita, motivata anche dalla volontà di tornare in video. Voci che, però, non trovano però conferma, né sono emerse indiscrezioni su offerte da altre aziende. Il giornalista, dopo la vicenda che portò alla fine del suo rapporto con Meloni, perse anche la conduzione del programma, ma non ci sarebbero gli estremi per il demansionamento essendo la scelta di comparire in video meramente editoriale.



Fagnani aveva, comunque, riferito di aver invitato Giambruno e che era in atto una trattativa con Mediaset per la firma della liberatoria. Ora però la notizia dell'intervista da Del Debbio - anticipata da Tv Blog - farebbe pensare che il giornalista abbia fatto la sua scelta, propendendo, quindi, per un intervento nell'azienda in cui lavora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA