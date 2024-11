Manovra, riammessi gli emendamenti sul Tfr e sul salario minimo

Riammessi gli emendamenti sulla riapertura del semestre di silenzio-assenso per conferire il Tfr, presentati da Lega, FdI e Noi Moderati. "Recando disposizioni in materia di opzione tra il mantenimento del trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e il conferimento di quest'ultimo a forme di previdenza complementare, reca un intervento coerente rispetto alle misure in materia di previdenza complementare contenute nell'articolo 28 del disegno di legge", si legge nella motivazione della riammissione.



La Commissione Bilancio della Camera ha riammesso l'emendamento, presentato da vari esponenti dell'opposizione tra cui Conte, Schlein e Fratoianni, che chiedeva di introdurre il salario minimo. La modifica era stata dichiarata inammissibile ieri, ma oggi è rientrata dopo l'esame del ricorso.

Commissione riammette circa 65 emendamenti

La Commissione Bilancio della Camera ha riammesso circa 65 emendamenti dichiarati venerdì inammissibili. E' quanto si apprende al termine della riunione. Inoltre è stata fissata la scadenza di martedì alle ore 12 per presentare una prima parte degli emendamenti segnalati, circa la metà, mentre la seconda metà sarà presentata mercoledì mattina alle 9. In totale dovrebbero essere circa 600.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA