Mattarella: 'La Cina si adoperi per fermare Putin'

Con Xi Jinping c'è "piena sintonia e convergenza di valutazioni per quanto riguarda la volontà di pace, il multilateralismo, e l'apertura nelle relazioni economiche". Ora Pechino prenda atto di essere una potenza globale e si adoperi per far pesare la sua influenza su Vladimir Putin aiutando a porre fine all'aggressione russa in Ucraina. Sergio Mattarella chiude il cerchio dei suoi colloqui chiedendo alla Cina un'assunzione di responsabilità proprio in nome di quel multilateralismo - Pechino lo declina come necessità di un nuovo ordine mondiale - che ha dominato gli incontri politici di questa sua seconda visita di Stato nel Paese del dragone.

Una missione di successo nonostante i delicatissimi temi affrontati e molto apprezzata dalle autorità cinesi che hanno assicurato che da oggi si apre una nuova "storica" fase di relazioni bilaterali. Giudizi lusinghieri che hanno permesso al presidente della Repubblica una franchezza di linguaggio che ad altri non sarebbe stata concessa e che Mattarella si è presa tutta. In rapida successione il capo dello Stato ha chiesto a Pechino di aumentare gli investimenti cinesi in Italia, di promuovere con maggiore decisione la volontà di pace in Ucraina e in Medio Oriente, di comprendere che "l'amicizia" - è stata la parola chiave di questi giorni a Pechino - tra due popoli deve permettere anche qualche critica, ad esempio sui diritti umani, senza che queste siano considerate "interferenze".

Ed ancora che è giunta l'ora che la Cina rimuova le "barriere che ostacolano l'accesso al mercato cinese di prodotti italiani di eccellenza". Tema, quest'ultimo, scottante per il governo che si trova in una situazione di grave squilibrio commerciale. Basti pensare che nel 2022 l'interscambio è stato pari a 73,9 miliardi di euro ma le esportazioni italiane in Cina hanno raggiunto solo i 16,4 miliardi mentre le importazioni sono state oltre il triplo (57,5 miliardi di euro). "C'è l'esigenza - ha infatti detto Mattarella al premier Li Qiang - di un riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali di importazione-esportazione.

Gli investimenti italiani in Cina sono cresciuti molto. Auspichiamo che anche quelli cinesi possano crescere velocemente". Poi nel pomeriggio il capo dello Stato si sposta all'università di Pechino e affronta la parte più politica della sua agenda davanti a studenti attentissimi. In sala, per l'inaugurazione della cattedra Agnelli dedicata alla cultura italiana, un parterre particolare: uno accanto all'altro Romano Prodi, primo titolare della cattedra, Pier Ferdinando Casini nuovo presidente onorario del forum filantropico Cina-Italia e il presidente di Exxor John Elkann.

"Italia e Cina sono unite da un rapporto solido e maturo, capace di superare le increspature", ha premesso quasi a scusarsi della schiettezza delle sue parole. "Nessuno in Europa vuole una nuova stagione di protezionismo", ha assicurato nel bel mezzo di complesse trattative sui dazi in corso tra Cina ed Unione europea. Per poi chiedere che la battaglia sulle auto elettriche non esondi su altri settori: "non deve ripercuotersi sulle pratiche commerciali di altri comparti". Quindi la politica estera ed anche qui una premessa: "la Cina è uno dei protagonisti fondamentali della vita internazionale".

Per questo motivo deve "far uso della sua grande autorevolezza adoperandosi per porre termine alla brutale aggressione russa all'Ucraina". E la stessa autorevolezza Pechino dovrebbe mostrare aggiungendo "la sua voce per fermare la spirale di violenza in Medio Oriente". Si tratta di una chiamata forte alla Cina ad entrare in gioco ma sempre giocando con le regole del diritto internazionale. E se tra "amici" le critiche possono essere solo costruttive, il presidente, garbatamente, parla anche di diritti umani: "ci sono questioni complesse che riguardano tutti noi. Tra queste non è in secondo piano la tutela e la promozione della dignità di ogni persona. Ribadire principi che rappresentano un presidio di civiltà non esprime interferenza nei confronti di alcuno. È, piuttosto, un invito - di valore universale - per comportamenti coerenti con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che impegna l'intera Comunità internazionale". Insomma, la Cina entri veramente in partita e inizi a dare corpo quel nuovo ordine mondiale del quale tanto si parla. Ma con le regole chiare del multilateralismo e non con l'assenza di regole di chi aggredisce i più deboli come la Russia.

