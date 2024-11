Mattarella a Xi: 'Per i grandi cambiamenti serve la concordia'

Nel mondo sono in atto "grandi cambiamenti, intensi profondi e veloci" per affrontare i quali servirebbe un clima di "concordia per un esame comune". Purtroppo oggi non c'è questo clima nel mondo ed anche per questo è "importante che ci siano rapporti bilaterali" e per l'Italia la Cina è "un protagonista fondamentale". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella a Pechino poco prima di un colloquio con il presidente cinese Xi Jiping.

"Nelle varie articolazioni qui vi è un'opera preziosa dell'attivita diplomatica in questo immenso Paese. Un rapporto intenso e crescente, molto importante. Il rapporto che lega Italia e Cina nasce da lontano, è un rapporto antico che si sviluppa e continua a svilupparsi ed è molto importante per noi che si svolga in maniera positiva, costruttiva e fortemente collaborativa", aveva detto il Capo dello Stato poco prima, visitando l'Istituto di cultura italiano a Pechino.

