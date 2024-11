Sulla manovra è corsa agli emendamenti, FI punta al concordato bis

Oggi il primo ciak sulla legge di bilancio. Nella sala del Mappamondo della Camera Legambiente e Wwf hanno aperto il ciclo di audizioni davanti alle commissioni Bilancio.

La maratona continuerà oltre le 21 con decine di associazioni (dai medici al terzo settore, dagli industriali agli artigiani compresi sindacati, docenti e associazioni dei consumatori). E così per tre giorni con enti locali, Banca d'Italia, Ufficio parlamentare di bilancio e università. Fino a giovedì con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti a chiudere il cerchio. Ma è sullo step successivo degli emendamenti che si giocherà la vera sfida.

Partiti, sindacati e industriali sono già alla carica per cercare di strappare qualcosa in più da una manovra che, anche quest'anno, ha margini strettissimi. E chissà che dai vertici del governo non arrivi un altolà alla maggioranza sul numero di emendamenti ammessi. Circolano ipotesi di uno, al massimo due a deputato. Ufficialmente, tempo massimo per presentarli è l'11 novembre. Poi un'altra settimana per i 'segnalati', cioè la scrematura delle proposte decisive per ogni gruppo, su cui si discuterà concretamente. Di fatto, dunque, è da fine novembre che si entrerà nel vivo su un testo che dalla Camera arriverà anche quest'anno blindato nel secondo ramo del Parlamento per l'ok finale. Una partita che si incrocerà con quella del decreto fiscale, collegato, in discussione al Senato. Va letto in quest'ottica l'emendamento su cui Forza Italia sta lavorando per chiedere un concordato bis, dopo il primo scaduto il 31 ottobre. Il pressing del partito di Antonio Tajani è forte da giorni.

In cantiere centinaia di emendamenti dalle opposizioni, minori per numero ma cruciali pure quelli del centrodestra.

Eccoli nel dettaglio:

FORZA ITALIA: è sul taglio delle tasse che FI intende battere. Chiede di abbassare il secondo scaglione Irpef dal 35 a 33%, allargando la platea ai redditi fino a 60mila euro. Da rivedere pure la web tax per non colpire start-up o siti dei giornali e delle agenzie con un fatturato limitato. Non piace nemmeno che il Mef indichi i revisori dei conti all'interno di imprese che ricevono fondi pubblici. E' "da Grande Fratello", si oppone Tajani che aggiunge: "Giorgetti mi ha assicurato che verrà modificata". Altri correttivi non mancheranno sulla sugar tax e sulle pensioni minime.

LEGA: il partito di Matteo Salvini continua a martellare sulla flat tax, per estenderla agli autonomi che dichiarano 100 mila euro l'anno (attualmente il tetto è a 85 mila euro). Annuncia battaglia anche contro il boom della tassazione sulle plusvalenze da criptovalute (l'aliquota è salita dal 26 al 42%) e per evitare il taglio del turn over delle forze dell'ordine.

FRATELLI D'ITALIA: non c'è un vero pressing ma di certo il taglio dell'Irpef dal 35 al 33% resta l'obiettivo primario. Insieme al tentativo di facilitare gli investimenti che derivano dalla raccolta della previdenza complementare. PD E M5S: convergono su un paio di macrotemi. Spicca la sanità di cui si denunciano i tagli. Uniti anche per salvare il fondo sull'automotive, ridotto di 4,5 miliardi di euro.

CONFINDUSTRIA: tra i desiderata, quello sull'Ires premiale per chi mantiene gli utili per almeno un 70% all'interno dell'impresa, investendone il 30% per tecnologia, produttività, welfare. L'altra priorità ottenere incentivi più alti per transizione tecnologica e la transizione 5.0.

CGIL E UIL: oltre al no al concordato fiscale, insistono sul settore auto e per ottenere più fondi per sanità e scuola riducendo la spesa per armi. Oltre a più risorse per il rinnovo dei contratti pubblici

CISL: il sindacato, che si è sfilato dallo sciopero, chiede di riaprire il confronto sulla riforma delle pensioni, più risorse sulle minime e di estendere il contributo di banche e assicurazioni alle multinazionali della logistica, del digitale, del farmaceutico e dell'energia.

Migrantes, ridotta l'attenzione all'edilizia sociale

"E' positiva nel piano casa la distinzione tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale anche se insignificante per il 2025 e azzerata per gli anni 2026 e 2027, riducendo così l'attenzione ai senza dimora e ai migranti che chiedono i ricongiungimenti familiari, ai detenuti e alle giovani coppie". Lo ha detto il direttore della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo audito dalla Commissione Bilancio della Camera, in vista dell'approvazione della manovra. "Preoccupano poi l'indebolimento per la spesa per gli enti territoriali e la non definizione del fondo per le calamità naturali alla luce degli eventi di quest'ultimo anno che hanno interessato soprattutto le aree interne", conclude la nota.

Forum del Terzo Settore: 'Senza risposte soddisfacenti'

"Non ci sono risposte soddisfacenti nella manovra di bilancio, anzi il welfare si indebolisce ulteriormente", ha detto la portavoce del Forum del Terzo Settore Vanessa Pallucchi, durante la sua audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, chiedendo il mantenimento del regime di esclusione Iva per consentire la sostenibilità delle attività sociali. "Povertà e disuguaglianze crescenti, sanità pubblica inadeguata, disagio giovanile, crisi climatica: sono tutte priorità del nostro Paese che - ha sottolineato - questa Legge di Bilancio non sta affrontando. Se da una parte è prevista una misura di sostegno al reddito del ceto medio, dall'altro si riducono i servizi ai cittadini, anche attraverso i tagli a ministeri, Regioni e Comuni. Mentre crescono le spese in armi, lo strumento principale di contrasto alla povertà, l'assegno di Inclusione, diventa sempre più insufficiente di fronte all'emergenza in corso. Il sistema di welfare nel Paese si sta indebolendo ulteriormente, ma interventi per evitare questo processo erano e sono ancora possibili, nonostante la ristretta disponibilità di risorse".

Secondo la portavoce, il testo "non contiene alcuna misura specifica per il Terzo settore che andrebbe maggiormente coinvolto nella definizione delle politiche pubbliche e sostenuto per contribuire alla tenuta del tessuto sociale e a uno sviluppo sostenibile. Chiediamo, tra le altre cose, che in Legge di Bilancio si intervenga a favore del non profit per mantenere il regime di esclusione Iva e per eliminare l'Irap. Nel primo caso, il Terzo settore sembra essere equiparato alle imprese for profit con l'obbligo di apertura della partita Iva, nel secondo subisce una pressione ancora più onerosa di quella che ricade su enti e società commerciali". Pallucchi ha, infine, chiesto "maggiori risorse nella cooperazione allo sviluppo, nel servizio civile, nei fondi per l'attuazione delle riforme sulla disabilità e non autosufficienza".

Caritas in audizione Bilancio: 'Stranieri discriminati'

"Proponiamo di indirizzare le risorse della Carta dedicata a te verso chi sta peggio: la Carta era nata con l'intento di essere una misura temporanea ed emergenziale per far fronte all'inflazione, in questa fase in cui la fiammata inflazionistica si è spenta, riteniamo quanto meno contraddittorio riproporre una misura nel disegno che aveva allora, tanto più che quel disegno presentava delle forti criticità rispetto al fatto che ad esempio, fosse una misura una tantum, vincolata all'utilizzo e non teneva conto del differente potere di acquisto nelle diverse aree del nostro Paese, era inoltre rivolta a una categoria specifica di famiglie non necessariamente quelle che versavano nelle condizioni peggiori nel nostro Paese". E' quanto ha affermato Nunzia De Capite, audita dalla Commissione Bilancio della Camera, in rappresentanza di Caritas italiana.

"Caritas italiana - ha spiegato - propone, senza aumenti di risorse, di reindirizzare quelle risorse verso chi sta peggio, in particolare verso i nuclei familiari senza figli minori che ci risultano essere la fascia di popolazione maggiormente colpita dal passaggio dal RdC all'assegno di inclusione, si potrebbe individuare una fascia con Isee di 6mila euro".

"Il secondo punto - ha proseguito - riguarda la discriminazione della popolazione extra Ue straniera in modo particolare dalla disciplina che regola le detrazioni fiscali per figli a carico, l'attuale previsione contenuta in Legge di bilancio modifica la normativa vigente ed escluderebbe dal computo delle detrazioni fiscali i figli non residenti all'estero, si tratta di una previsione in contraddizione con il diritto dell'Unione". "Il secondo tema di discriminazione per la popolazione straniera - ha aggiunto - riguarda l'introduzione del bonus nuove nascite che non è esteso ai titolari di protezione internazionale, anche qui si va contro direttive europee.

L'ultima discriminazione per gli stranieri riguarda poi la modifica del contributo unificato per le controversie in materie di accertamento della cittadinanza italiana che viene portato da 518 a 600 euro ed è dovuto da tutte le parti richiedenti anche se la richiesta viene fatta nel medesimo giudizio anche qui scoraggiando il ricorso alla giustizia. Infine, sottolineiamo grande preoccupazione rispetto al tema degli aiuti pubblici allo sviluppo che tra le previsioni della legge finanziaria 2023 e l'attuale vede una complessiva riduzione di circa 32 milioni, riteniamo invece che l'Italia debba rispettare l'impegno di stanziare lo 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo per gli aiuti allo Sviluppo con un fondo dedicato", conclude la Caritas.

