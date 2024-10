Mattarella: 'Apprezzo l'impegno delle imprese con la 'Carta di Lorenzo''

"La sottoscrizione della "Carta di Lorenzo", in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria, sottolinea l'impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti della sicurezza negli ambienti di lavoro per una maggiore tutela degli studenti impegnati in percorsi di formazione in azienda. La tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage a Udine ha drammaticamente richiamato l'attenzione dell'intera società italiana sui processi che accompagnano i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro.



Mentre rivolgo un pensiero ai suoi genitori e a quanti lo ebbero caro, esprimo apprezzamento per il solenne impegno che viene assunto oggi affinché accorciare la distanza tra giovani e lavoro si accompagni al rispetto della loro dignità di persone, di lavoratori, di cittadini". E' il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ricordando la scomparsa di Lorenzo Parelli, studente vittima del lavoro morto a 18 anni nell'azienda metalmeccanica dove svolgeva uno stage.



