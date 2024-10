Ciriani: 'Migranti trasferiti in Albania scelti con Unhcr'. Decreto in 3 articoli, possibile ricorso in appello. Von der Leyen: 'Monitoriamo da vicino'

Rispunta la possibilità di inserire il ricorso in Corte d'Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio. Era uno dei punti chiave della "soluzione" che voleva Giorgia Meloni per evitare nuove ordinanze come quelle dei giudici di Roma sui migranti trattenuti nel Cpr in Albania, ma sembrava destinata a saltare quando il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge con cui l'indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio diventa norma di primo grado. All'indomani della riunione, una fitta interlocuzione fra Palazzo Chigi, Viminale, ministero della Giustizia e Quirinale ha poi spalancato le porte del provvedimento alla norma, che non dovrebbe essere ostativa alla firma di Sergio Mattarella.

Nel secondo articolo della bozza del decreto legge del governo, per il ministero dell'Interno, in merito ad eventuali decisioni sul mancato trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio, "è ammesso reclamo alla corte d'Appello nel termine di cinque giorni (...) da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. (...) La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo". La bozza è composta di tre articoli.

Lo scenario

L'impugnazione in Appello comporta una rivalutazione della causa nel merito, e quindi - una delle osservazioni dietro la genesi della novità - ha più chance di ribaltare le ordinanze dei tribunali, a differenza di quella puramente di legittimità prevista dalla Cassazione. Che ora riceve questo genere di ricorsi, e dovrà affrontare anche quello attivato dal Viminale contro le ordinanze sui 12 migranti trasportati a Bari dopo la mancata convalida del trattenimento a Gjader per il rimpatrio. A questo puntava Meloni. E senza quella norma non poteva essere soddisfatta del decreto, su cui come spesso accade si è lavorato anche dopo il Cdm.

A Palazzo Chigi sono stati fatti ragionamenti giuridici e politici, valutando l'impatto di entrambi gli scenari. Già in Consiglio dei ministri era emersa la sensazione che toccare solo la lista dei Paesi sicuri rischiava di non bastare per cambiare il trend delle ordinanze. Fra le considerazioni, anche il timore che questa norma potesse apparire una forzatura difficile da far passare al vaglio del presidente della Repubblica. O accendere ulteriormente la tensione con il mondo della magistratura. Si è valutata anche la possibilità di accantonarla, e ripresentarla per via parlamentare sotto forma di emendamento durante l'esame tra Camera e Senato. Poi, però, è prevalsa l'intenzione di insistere subito. E, come è emerso nel tardo pomeriggio di ieri, non ha trovato controindicazioni particolari nel confronto fra gli uffici legislativi coinvolti.

Il testo definitivo dovrebbe essere inviato a ore al Quirinale. Già si sta valutando la possibilità, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, di traslare questo provvedimento sotto forma di emendamento al decreto sui flussi migratori, ora all'esame dell'Aula della Camera: anche su questo serviranno interlocuzioni. Quel decreto, tra l'altro, ha a sua volta ripristinato il reclamo in Corte d'Appello (abolito nel 2017) contro i provvedimenti dei Tribunali distrettuali sulle richieste d'Asilo. Una scelta che "renderebbe assolutamente ingestibili i settori civili", come hanno obiettato neanche dieci giorni fa i presidenti delle Corti d'Appello, sollevando criticità legate alla riduzione di organico dei loro uffici e allo "sconvolgimento" di "un assetto ormai consolidato che ha assicurato un'adeguata tutela dei diritti".



Il ministro Ciriani: 'Migranti trasferiti in Albania scelti anche con operatori Unhcr"

"L'attività di individuazione dei migranti eleggibili per le procedure di frontiera in Albania è stata svolta, a bordo della prescelta nave hub della Marina Militare 'Libra', da un team di operatori costituito da 7 mediatori linguistico-culturali, da personale sanitario dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), nonché da un funzionario di polizia, coadiuvato da tre operatori e rappresentanti dell'Unhcr. Le operazioni sono state svolte dopo il salvataggio in acque internazionali di 79 migranti, dei quali solo 16 sono risultati in possesso dei requisiti per il trasferimento in Albania, sulla base del vademecum finalizzato alla rilevazione delle vulnerabilità elaborato dal ministero dell'Interno". Lo ha detto durante il question time alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

"I migranti sono stati, pertanto, sottoposti ad accurata visita medica da parte dei sanitari dell'Oim, nel pieno rispetto della loro privacy e intervistati individualmente, al fine di facilitare l'emersione di eventuali vulnerabilità, anche di natura psicologica - ha aggiunto -. Durante la navigazione, è stata garantita ai migranti sia l'assistenza sanitaria a cura del medico di bordo sia una dettagliata informativa, nelle lingue a loro comprensibili, sulle procedure applicate e sui loro diritti, anche grazie alla permanenza a bordo di tre mediatori linguistico-culturali dell'Oim. Ai migranti sono state, inoltre, fornite coperte termiche, pasti caldi preparati a bordo della nave che dispone di un hangar dove è stata allestita un'area attrezzata per il riposo e con servizi igienici". "Giunti in Albania, dopo il via libera sanitario rilasciato dal medico a bordo, i migranti sono stati sbarcati e avviati alle procedure di screening sanitario e di identificazione svolte presso l'hot spot - ha concluso Ciriani -. Durante questa fase, due cittadini del Bangladesh, contrariamente a quanto era emerso a bordo della 'Libra', si sono dichiarati minori degli anni 18. Altri due migranti egiziani, a seguito delle visite mediche effettuate, sono risultati non idonei alla vita in comunità ristretta, ciò confermando l'accuratezza dei controlli svolti. Per le predette ragioni, i 4 stranieri, assistiti da un mediatore dell'Oim, sono stati condotti in Italia e inseriti nel sistema di accoglienza".

"La legge di ratifica del protocollo con l'Albania ha previsto gli stanziamenti necessari anche per le operazioni di trasporto dei migranti dalle acque internazionali al porto di Shengjin, ove ha sede la struttura con funzioni di hot spot. In quest'ottica, la procedura di consultazione di mercato, a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, costituiva una fase esplorativa, e quindi non vincolante, per il ministero dell'interno che si è riservato la facoltà di espletare altre procedure, nonché di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani durante il qt alla Camera. "Ed infatti, successivamente, nella fase operativa, è stata verificata la praticabilità dell'impiego di una nave della Marina Militare, soluzione che ha comportato un sensibile risparmio rispetto alle somme inizialmente preventivate". "Ciò vale anche per la nave della Guardia costiera "Visalli" che è stata utilizzata per le operazioni di rientro in Italia di 12 migranti", aggiunge.

Von der Leyen, 'monitoriamo da vicino l'intesa Roma-Tirana'

"Fin dall'inizio siamo stati molto chiari: abbiamo detto che avremmo monitorato molto attentamente gli sviluppi relativi all'accordo" tra Italia e Albania, "stiamo parlando di un accordo bilaterale, quindi non lo commenteremo, ma ne monitoreremo lo sviluppo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda sul Protocollo Roma-Tirana nel corso della conferenza stampa con Edi Rama nel Paese balcanico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA