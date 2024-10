Meloni: 'Avanti determinati finché i cittadini ci sostengono'

"Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta, senza paura", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando un selfie, alla vigilia del secondo anniversario del suo governo.

"La nostra critica è molto netta - ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, parlando dei primi due anni del governo Meloni -. È un governo che da quando si è insediato taglia sulla sanità pubblica, taglia anche sul sociale. Così come sul trasporto pubblico locale non stanno arrivando le risposte. E sul terreno dell'emergenza climatica spesso abbiamo visto grande sottovalutazione. E anche sui diritti c'è una costante battaglia ideologica sulla pelle delle persone più fragili".

