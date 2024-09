Ricorso contro l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi, l'amarezza della figlia Barbara

La giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera relativa al ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che sarà portato avanti insieme ad altri Comuni. Dopo che la delibera sarà stata approvata anche dagli altri Comuni interessati, il ricorso verrà depositato al Tar, forse la prossima settimana.

"Ci siamo associati al ricorso come altri comuni - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Green Week - confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente".

Barbara Berlusconi,amareggia la scelta di Sala su Malpensa - "È un tentativo di spostare l'attenzione dalle sue difficoltà". "Da figlia sono amareggiata che il sindaco della città così tanto amata da mio padre usi la figura di Silvio Berlusconi per spostare l'attenzione mediatica dalle proprie difficoltà amministrative. Dall'incredibile vicenda dello stadio, alla sicurezza, alla viabilità, al totale immobilismo del settore edilizio dovuto agli scontri con la procura". Lo dichiara all'ANSA Barbara Berlusconi, commentando la decisione della giunta del Comune di Milano sul ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa all'ex premier. "Capisco che il sindaco tenti di accreditarsi come leader politico nazionale entro la fine del suo mandato, anche con iniziative di mera propaganda ideologica. Credo, però - conclude Barbara Berlusconi -, che farebbe meglio a concentrarsi di più sui problemi veri dei milanesi".

Confalonieri, a Berlusconi non servono intitolazioni - "Berlusconi non ha bisogno" di questo, "è quello che ha lasciato, a prescindere dal 'ti dedico la via, la piazza'. Berlusconi ha lasciato una eredità". Così il presidente di Mfe Mediaset e della Veneranda Fabbrica del Duomo, Fedele Confalonieri, ha commentato la delibera passata in giunta al Comune di Milano, contro l'intitolazione di Malpensa all'ex premier. "A me Berlusconi ha cambiato la vita 'da così a così' e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita - ha concluso a margine della presentazione di una iniziativa della Veneranda Fabbrica del Duomo -. E Berlusconi è questo".

Lega, Milano insicura ma priorità Sala è cancellare Berlusconi - "Milano è ormai tra le città più insicure d'Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l'intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere". E' quanto si legge in una nota della Lega.



