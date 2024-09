Lieve stato influenzale per il Papa, 'agenda rivista solo per oggi'

"A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate". Lo riferisce la sala stampa vaticana.

"Le informazioni che vi ho dato questa mattina restano quelle, non sono cambiate nel frattempo, e quindi le udienze che sono state annullate sono quelle di questa mattina. Su tutto il resto non abbiamo dato informazioni o aggiornamenti, se ci fossero ve li daremo. Per il momento resta tutto come previsto".

Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni rispondendo ai giornalisti che chiedevano conferma sul prossimo viaggio di Papa Francesco, che comincerà giovedì 26 settembre, e sul resto dell'agenda. Il Papa dovrebbe tenere anche l'udienza generale mercoledì 25, che non è stata al momento cancellata.

