Caso Sangiuliano, il Garante per la privacy: 'Garantire la dignità di tutti'

In relazione alla vicenda inerente all'ex Ministro Gennaro Sangiuliano, il Garante privacy richiama media e siti web e al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione.



È, peraltro, indispensabile - sottolinea il garante - garantire la dignità di tutte le persone coinvolte, procedendo a una valutazione più approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un'esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico.

