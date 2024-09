Camera: Question time con Bernini, Salvini, Valditara, Schillaci

Si svolge oggi, mercoledì 18 settembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

"Sono orgoglioso del lavoro svolto da ministro degli Interni. Non ho mai violato, dal mio punto di vista, la costituzione, né mai violerò le leggi, né mai inviterò a farlo ai miei collaboratori. Mi dichiaro colpevole, assolutamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, circa la vicenda Open Arms. "Non ho mai scaricato responsabilità su altri, infatti nel processo di Palermo sono l'unico imputato", ha sottolineato il ministro.

"Smentisco qualsiasi ipotesi di svendita per quello che riguarda le ferrovie, ribadisco che non sono giunte proposte sul mio tavolo, e se arriveranno le prenderò in esame ma il controllo era e rimarrà pubblico". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, sulle ipotesi di privatizzazione del gruppo Fs.

Sule Terzo Valico : "L'opera non è stata fermata e procede nella maggior parte dei cantieri, nel dettaglio su 13 fronti di scavo presenti lungo la linea si lavora regolarmente su 9, quindi sopra i due/terzi dei cantieri l'attività sta proseguendo a regime". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera, circa la realizzazione del Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova, alla luce della rilevazione di gas in uno dei cantieri.

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sul sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, al fine di garantire una selezione basata sulla valorizzazione del merito (Patriarca - FI-PPE); sull'avvio dei controlli sulle università telematiche previsti dal decreto ministeriale n. 1154 del 2021 e sulla modifica dei criteri di accreditamento di tali università (Piccolotti - AVS); sul contenuto dell'annunciato decreto ministeriale in materia di accreditamento delle università telematiche e iniziative volte a garantire la qualità dell'insegnamento presso tali università (Caso - M5S).

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a una interrogazione sulle iniziative per l'assunzione dei docenti idonei al concorso ordinario 2020, anche nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo delle immissioni in ruolo previsto dal Pnrr (Pastorino - Misto-+Europa).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative per assicurare adeguate risorse finanziarie per il cosiddetto bonus psicologo, nonché per consentire la fruizione di tale bonus anche attraverso gli specialisti operanti nei centri medici autorizzati o tramite le piattaforme digitali (Grippo - AZ-PER-RE); sulle iniziative volte ad assicurare terapie adeguate per la cura delle sindromi neuropsichiatriche infantili note come Pans/Pandas (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sulle ulteriori misure per il contrasto delle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (Foti - FDI).



