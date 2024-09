Mattarella al G7 Parlamenti, 'tutelate libertà e pace'

Serve cooperazione, perché "nessun Paese può pensare di risolvere da solo le questioni globali connesse alla crescita economica, alle sfide delle migrazioni o a quelle sempre più complesse dell'intelligenza artificiale e della sicurezza cibernetica". E servono "soluzioni che devono essere accompagnate da un alto grado di esigente legittimazione democratica, di condivisione e comprensione da parte dei cittadini". Sono due passaggi chiave dell'intervento con cui Sergio Mattarella ha inaugurato il G7 dei Parlamenti in scena a Verona, un summit da cui deve partire "una spinta importante verso un futuro di pace", come si è augurato il presidente della Camera Lorenzo Fontana prima di accogliere i colleghi.

In attesa della giornata clou, con gli interventi della premier Giorgia Meloni e della presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola al Palazzo del Podestà, intanto nella sala del Museo di Castelvecchio il capo dello Stato (accolto anche dal governatore veneto Luca Zaia, dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dal presidente della Provincia Flavio Pasini) sottolinea il ruolo delle istituzioni parlamentari come "origine e tutela" dei valori di democrazia, libertà e pace.

Nuove sfide impongono nuovi strumenti, è la tesi di Mattarella, che esorta a cercare soluzioni "alla luce dei diritti propri alla dignità di ogni persona e di tutti i popoli". Una citazione di David Sassoli gli serve poi a ricordare che "la democrazia è fatica di ogni giorno e nessuno meglio di chi opera nei Parlamenti ne è consapevole e sa che questo è un compito ineludibile di lealtà verso i propri concittadini".

La principale sfida della democrazia a livello globale è difendere l'ordine internazionale "fondato su diritto, dialogo e pace", che "l'aggressione russa all'Ucraina cerca di distruggere", aggiunge il capo dello Stato. In platea applaude anche Ruslan Stefanchuk, presidente della Verkhovna Rada ucraina, invitato come osservatore. E a lui si rivolge Fontana per rinnovare "piena solidarietà alla popolazione ucraina che sta subendo una tragedia che mai avremmo pensato di dover vivere nell'Europa del XXI secolo". "Il G7 ci unisce anche per condannare il terrorismo e lavorare per la pace in Medio Oriente, per tutelare la libertà di navigazione nel Mar Rosso, per incoraggiare lo sviluppo e l'autonomia dell'Africa, per mantenere l'equilibrio nell'Indo-Pacifico", sottolinea il presidente della Camera, accendendo un faro anche sui cristiani perseguitati: "Sono 365 milioni nel mondo, auspichiamo la piena attenzione delle istituzioni internazionali".

Il G7, con la sua "comunanza di valori", consente di "restare saldi e uniti in un'epoca dominata dall'instabilità e dalle minacce asimmetriche", spiega Fontana, rimarcando la "grande domanda di politica torna a farsi sentire da parte dei cittadini". Uno scenario davanti al quale "la politica che guarda all'interesse generale e che alza lo sguardo al futuro, non può che nascere nei Parlamenti", aggiunge l'esponente leghista, definendoli "i pilastri della vita democratica perché rappresentano le volontà dei popoli, esprimono le loro istanze e prospettano le loro aspirazioni".

