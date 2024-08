"Quello in corso è l'ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti. Un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l'intero Paese". Così l'Associazione nazionale magistrati in una nota, in riferimento alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni su possibili indagini a carico della sorella Arianna Meloni.

