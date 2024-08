FdI: 'Da Elodie accuse a Meloni per vendere il calendario'

"A Elodie, improvvisatasi politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli, rispondo che è triste che una donna attacchi in modo così violento un'altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei. Prima della libertà del corpo Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente la Commissione bicamerale femminicidio facendo riferimento all'intervista rilasciata dalla cantante e attrice a Repubblica dove denunciava che "nell'Italia di Meloni i diritti sono minacciati"

"Esca dall'equivoco - continua Campione - di voler contrabbandare l'esibizione del corpo come attività intellettuale e la eserciti serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un'attività metafisica. Quanto alla mancanza di libertà delle donne la invito a guardarsi più attentamente intorno e a notare come proprio durante il Governo Meloni le donne occupino posizioni di potere mai raggiunte prima, l'ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d'Italia a essere stata nominata giorni fa capo della Ragioneria Generale dello Stato.

"Se Elodie vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero" conclude la senatrice.

