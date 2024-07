Tajani: "La situazione in Medio Oriente preoccupa, lavoriamo contro l'escalation"

"La situazione preoccupa e stiamo lavorando per evitare una escalation. Oggi farò una conferenza telematica con tutti gli ambasciatori d'Italia nella regione mediorientale". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti prima della visita al carcere di Paliano in provincia di Frosinone. Servirà per valutare gli sviluppi della situazione, spiega il ministro. "Siamo in contatto con i nostri alleati e lavoriamo per ridurre la tensione. Israele ha diritto a difendersi ma non deve esserci escalation", aggiunge Tajani.

In Aula alla Camera richiesta bipartisan di uun'informativa del governo - Dal Pd, con la capigruppo Chiara Braga, a Azione (Ettore Rosato), Iv (Davide Faraone), 5 stelle (Agostino Santillo) e Fdi con Gianfranco Calovini hanno chiesto in apertura di seduta alla Camera - impegnata nell'esame del disegno di legge sulla filiera formativa - che il governo riferisca urgentemente sulla crisi in Medio Oriente anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto stanotte a Teheran. "Il Parlamento si deve occupare di queste cose", ha sottolineato Braga chiedendo al Governo "di riferire immediatamente sulla situazione in Libano" che può avere "effetti incontrollati e devastanti". Rosato ha inoltre chiesto che il governo coinvolga tutte le forze politiche mentre Faraone, sottoscrivendo in toto la richiesta di Braga, ha indicato come momento dell'informativa governativa "oggi o al massimo domani". L'apertura di seduta è stata l'occasione anche per un'altra richiesta, avanzata dal leghista Rossano Sasso, che è tornato sulla denuncia avanzata ieri contro l'atleta algerina trans Imane Khelif prossima avversaria dell'azzurra Angela Carini. L'invito a prendere una posizione chiara rivolto al ministro Abodi è stato avanzato anche da Marco Perissa di Fdi.

