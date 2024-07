Convocato il Cdm con 4 decreti attuativi della delega fiscale

Quattro decreti legislativi attuativi della delega fiscale sono all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, convocato alle 17.30.

Riguardano il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali; il Testo unico dei tributi erariali minori; il Testo unico della giustizia tributaria; e disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Nell'ordine del giorno non c'è invece il disegno di legge annuale sulla concorrenza, previsto invece nella convocazione della riunione tecnica preparatoria che si è tenuta in mattinata.

In Cdm si terranno anche tre informative. Una è del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, "in merito agli obblighi delle pubbliche amministrazioni" previsti dalla legge sul rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici; la seconda è del ministro della Giustizia Carlo Nordio, "sull'iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge" varato il 4 luglio con "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"; l'ultima è del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, "in merito al conferimento dell'incarico di Capo del dipartimento della protezione civile".

All'ordine del giorno c'è anche il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale Gcap, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. Si tratta del Global Combat Air Programme, il programma di collaborazione internazionale che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone con l'ambizione condivisa di sviluppare un aereo da combattimento di settima generazione entro il 2035. Leonardo è partner strategico insieme alla britannica Bae Systems e alla giapponese Mitsubishi Heavy Industries.





