"Siamo qui per questa raccolta firme contro l'autonomia differenziata per un referendum che porteremo avanti con altre forze politiche, forze sociali, associative. E' bellissimo partire da Perugia accanto alla nuova sindaca Vittoria Ferdinandi, farlo in mezzo a tante persone che sono già accorse questa mattina per firmare contro una riforma sbagliata": lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando nel capoluogo umbro al lancio del referendum per l'abolizione della legge sull'autonomia differenziata a Perugia.

La riforma sull'autonomia differenziata "fatta dal governo Meloni - ha aggiunto, parlando con i giornalisti - spacca in due il Paese, aumenta le diseguaglianze che il sud e le aree interne hanno già pagato troppo, ma è una riforma insensata anche il per il nord perché rischia di frammentare venti politiche energetiche diverse, quando ce ne vorrebbe solo una europea per abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie". "Autonomia differenziata dietro questo nome tecnico - ha sottolineato Schlein - vuol dire una cosa chiara, vuol dire limitare l'accesso alla salute, alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale, alla scuola pubblica, ai cittadini e alle cittadine a seconda di dove nascono. Noi non accettiamo che ci siano cittadine e cittadini di serie a e di serie b. La qualità dei servizi va garantita a tutte e a tutti perché come dice la nostra Costituzione c'è un principio fondamentale che è quello della unità nzionale che noi vogliamo difendere".

Video Schlein: 'L'autonomia differenziata spacca in due il Paese'



"Noi come partito democratico siamo ovunque testardamente unitari lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee": lo ha detto ai giornalisti la segretaria Pd, Elly Schlein, che partecipa a Perugia al lancio del Comitato regionale a sostegno del referendum per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata ed è presente dalle ore 9 al banchetto Pd ai giardini di piazza Italia.

Video Schlein, 'l'ampia convergenza di tutti è possibile'







"Pensate - ha aggiunto - a quello che è accaduto in questa città: Vittoria Ferdinandi (nuova sindaca sostenuta dal campo largo ndr.) ha riacceso una speranza. Faranno un grande lavoro, faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra.

Tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla. Quando c'è una candidatura credibile e quando si mette avanti un progetto condiviso su priorità concrete che interessano i bisogni delle persone, la sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, il clima, le opportunità di lavoro per i giovani, come aiutiamo gli esercizi commerciali in difficoltà i diritti di tutti e di tutte: su queste priorità io sono convinta che tra le forze che vogliono costruire l'alternativa alla destra si possa realizzare un'ampia convergenza".



Landini: 'Abrogare la legge sull'autonomia differenziata'

"Vogliamo abrogare questa legge perché non è questo di cui ha bisogno il nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, firmando oggi per il referendum contro la legge sull'autonomia differenziata. "Abbiamo bisogno di unire il nostro Paese - ha detto - e che ci siano diritti garantiti a tutti, a partire dalla salute e la sanità pubblica, dal diritto all'istruzione, all'assistenza e a un lavoro non precario. L'autonomia differenziata va nella direzione opposta, di dividere il Paese e limitare la libertà delle persone. E' una battaglia per un altro modello sociale e per la libertà delle persone. Le scelte che il Governo sta facendo con l'autonomia differenziata non fanno altro che aumentare le diseguaglianze".

Video Landini, 'abrogare la legge sull'autonomia differenziata'

Bonelli: 'Ricuciamo Italia contro il mercimonio'

"Oggi iniziamo la raccolta firme per il referendum contro lo spacca-Italia, contro coloro i quali vogliono portare a brandelli l'unità di questo Paese. Parlo del mercimonio di Salvini e Meloni, l'autonomia in cambio del premierato. Noi vogliamo Ricucire l'Italia, per difendere la sanità pubblica, l'istruzione, e vogliamo impedire che ci siano differenze economiche e sociali tra nord e Sud". Così Angelo Bonelli (Avs) inaugurando la campagna di raccolta firme "Ricuciamo l'Italia" e conclude: "Tra le nostre 20 regioni non può essere divisa la politica industriale ed energetica, sarebbe un danno alla nostra economia e al nostro sistema produttivo".

Salario minimo e Autonomia,Conte raccoglie le firme ai banchetti

Il leader del M5s Giuseppe Conte sta facendo il volontario - raccogliendo firme e documenti - ai banchetti, organizzati a Civitavecchia, per il referendum contro l'Autonomia e il salario minimo. Insieme a Conte come volontari anche gli esponenti M5s Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino

Boschi (Iv)§: 'Si firmi per non spaccare il Paese'

"Una firma per dire no all'autonomia differenziata, una riforma che spacca in due il Paese". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo al banchetto per la raccolta di firme organizzato da Iv. "Questa autonomia - sottolinea - crea ingiustizie, smantella la sanita pubblica e l'istruzione e soprattutto complica la vita a cittadini e imprese con un incremento della burocrazia, frenando lo sviluppo e creando un Paese più ingiusto".

