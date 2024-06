Cori e insulti antisemiti, dimissioni tra i giovani di Fratelli d'Italia

Bufera sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia dopo la seconda parte dell'inchiesta di Fanpage che mostra le immagini di militanti che, inconsapevoli di essere registrati, sono protagonisti tra l'altro di cori fascisti e insulti antisemiti. Flaminia Pace si è dimessa dal Consiglio Nazionale dei giovani e Elisa Segnini si è dimessa da capo segreteria di Ylenja Lucaselli, capogruppo del partito in commissione Bilancio alla Camera. Entrambe sono state coinvolte nell'inchiesta che ha raccontato di insulti antisemiti, razzisti e esaltazione del nazismo da parte di militanti di Gioventù nazionale, che negli anni hanno collaborato, o collaborano ancora, con i massimi dirigenti di Fratelli d'Italia.

LE REAZIONI

"Penso che si debba verificare l'accaduto e che anche in colloqui privati, che violano ogni privacy, non si debba cadere in queste affermazioni prive di logica e di senso. Ci sono state delle prese d'atto dai responsabili: una delle dirigenti si è dimessa", aveva detto il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti a palazzo Montecitorio commentando l'inchiesta di Fanpage e rispondendo ad una domanda sulle dimissioni di Flaminia Pace dal Consiglio Nazionale dei giovani. "Si è dimessa - ha chiarito - dall'organo istituzionale, il più importante tra gli incarichi ricoperti. In FdI chi sbaglia paga, state tranquilli".

"Voglio esprimere la mia totale solidarietà e vicinanza alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili, che non possono passare sotto silenzio. Nel partito di cui sono stato con orgoglio uno dei fondatori non può esserci spazio per persone, parole e pensieri come quelli che ho ascoltato. Vanno presi provvedimenti immediati ed esemplari come ha già ha preannunciato la dirigenza FdI. È imperativo reagire con durezza. Scusa, Ester, a nome di tutti noi", scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto.



"La mia più sincera e affettuosa solidarietà alla senatrice e amica Ester Mieli, vittima di frasi inaccettabili da parte di alcuni militanti di Gioventù nazionale - ha scritto sui social Ignazio La Russa, presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia -. Frasi che vanno contro i valori del nostro partito, fermamente radicati nei principi della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità umana. Esprimo totale e ferma condanna verso ogni forma di razzismo e antisemitismo che sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico".

Video 'Gioventu' meloniana', Saviano: 'Il linguaggio fascista diventa elemento di ribellione'



"Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d'Italia per razzisti, estremisti e antisemiti - aveva detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli -. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d'Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili".

L'inchiesta di Fanpage, 'gli insulti antisemiti e i giovani FdI'

Insulti antisemiti, razzisti e esaltazione del nazismo da parte di militanti di Gioventù nazionale, che negli anni hanno collaborato, o collaborano ancora, con i massimi dirigenti di Fratelli d'Italia. E' quanto racconta la seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage 'Gioventù meloniana' proiettata ieri sera al Monk a Roma. Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ieri ha definito "inaccettabili - nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate - le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico". E ha promesso che Fratelli d'Italia interverrà. Intanto le opposizioni attaccano: "Il crescente clima di antisemitismo che sta emergendo in tutta Europa nell'ambito di formazioni estremiste desta forte preoccupazione", si legge in una nota di Italia Viva - Alla senatrice Ester Mieli la solidarietà di Matteo Renzi e di tutta Italia Viva per gli insulti antisemiti che le sono stati rivolti dai giovani di Fratelli d'Italia, emersi dall'inchiesta di Fanpage".

E proprio di Ester Mieli parla - senza sapere di essere ripresa - Flaminia Pace, segretaria del circolo romano Pinciano di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di FdI: "La cosa più bella è stata ieri a prendersi per il c... per le svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa di solidarietà a Ester Mieli...", dice. "Non ho mai smesso di essere razzista e fascista", sostiene - sempre inconsapevole di essere registrata - Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenia Lucaselli. E aggiunge: "Vado a Budapest a fare festa e a Orban dico che Ilaria Salis deve marcire in galera con i topi e i ratti che le mangiano i piedi". "Omofobia, razzismo, nostalgia per Benito Mussolini, simpatie per Adolf Hitler e il nazismo, antisemitismo che li porta persino ad attaccare una loro sottosegretaria: il silenzio di Giorgia Meloni fino ad ora è stato assordante. Da adesso diventa vero e proprio assenso", scrive su X il segretario di +Europa Riccardo Magi.

"La seconda parte dell'inchiesta di Fanpage - afferma anche il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg24 - ci dice che dentro FDI non si sono prese le distanze da un mondo sotterraneo che esiste, legato a modelli e a riferimenti di estrema destra, e che alimenta l'organizzazione giovanile di FDI. Non ci sono molto commenti da fare. Le immagini parlano da sole. Ci auguriamo venga fatta in fretta chiarezza". "Il silenzio di Giorgia Meloni sui giovani di FdI che trasudano antisemitismo e fascismo dice chiaramente che sapeva. D'altronde come poteva non accorgersene? E come possiamo pensare che cacci questi personaggi quando lei stessa non fa che parlare da anni alla pancia del peggio del Paese?", sostiene Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA