Dottrina Fede convoca mons. Viganò, è accusato di scisma

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha convocato monsignor Carlo Maria Viganò affinché "possa prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è accusato". Si tratta di un processo penale extragiudiziale.

L'ex Nunzio in Usa, che più volte ha criticato Papa Francesco, arrivando a chiederne le dimissioni, commenta: "Considero le accuse contro di me un onore". "Nessun cattolico degno di questo nome può essere in comunione con questa 'chiesa bergogliana' perché essa agisce in evidente discontinuità e rottura con tutti i Papi della storia e con la Chiesa di Cristo", sottolinea Viganò che invita a pregare per "coloro che sono perseguitati a causa della loro fede".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA