Camera: question time con Ciriani, Pichetto, Calderone e Urso

Oggi, mercoledì 19 giugno, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione - rivolta al ministro dell'Interno - sulle vicende emerse da un'inchiesta giornalistica concernente attività del movimento Gioventù nazionale (Braga - PD-IDP).

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a una interrogazione sull'applicazione degli obiettivi previsti dal regolamento europeo sul ripristino della natura, anche attraverso l'avvio di un confronto con le istituzioni e le parti interessate (Zanella - AVS).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative per incentivare l'occupazione e rilanciare il mercato del lavoro nel Mezzogiorno (Foti - FDI); sulle iniziative volte a stimolare la produttività e migliorare le condizioni contrattuali ed economiche dei lavoratori (D'Alessio - AZ-PER-RE); sulle iniziative in materia di sostegno al reddito e contrasto della povertà, in considerazione della relazione del comitato scientifico per la valutazione sugli esiti del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e dei rilievi della Commissione europea sull'assegno di inclusione (Barzotti - M5S).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a consentire il pagamento dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici dell'ex Ilva di Taranto (De Palma - FI-PPE); sulle iniziative volte a promuovere investimenti qualificati negli stabilimenti «ex Ilva», al fine di rilanciare la produzione, favorire l'occupazione e promuovere l'innovazione sostenibile (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sul rilancio di Acciaierie d'Italia, con particolare riferimento alle notizie di stampa relative a un "prestito ponte" e a una linea di credito con una banca americana (Pastorino - Misto-+Europa); sulle iniziative volte a salvaguardare la produzione e i livelli occupazionali nel settore biomedicale, con particolare riferimento all'azienda Mozarc-Bellco di Mirandola in provincia di Modena (Cavandoli - Lega); sulle iniziative volte a sostenere il settore dei contact center e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, con particolare riferimento alle società Almaviva Contact e Abramo Customer care (Faraone - IV-C-RE).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA