Elezioni: il voto in Piemonte e in 3.698 Comuni - IL LIVEBLOG

20:31

Per le elezioni regionali del Piemonte alle 19, secondo il Viminale, l'affluenza è stata stata del 47,5% quando mancano sei sezioni sulle 4.795 totali, mentre per quelle comunali - si vota in 3.698 Comuni italiani - è stata del 53,6%, quando mancano i dati di 15 sezioni rispetto alle 19.578 complessive.