Santalucia al congresso dell'Anm: 'Spinta a ridurre i confini dell'azione della magistratura'

Ovazione e un applauso di minuti per il capo dello Stato Sergio Mattarella che è appena entrato al Teatro Massimo per il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati dal titolo "Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione".



All'esterno del teatro l'arrivo del capo dello Stato è stato accolto da un applauso dei passanti. Al richiamo dei cittadini Mattarella ha risposto con un saluto.



Ad accogliere il presidente all'ingresso del teatro il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il prefetto di Palermo Massimo Mariani.





Santalucia: 'Spinta a ridurre i confini dell'azione della magistratura'

"Si coglie in più occasioni una spinta alla ridefinizione in senso restrittivo dei confini entro cui la giurisdizione può esprimersi e può far uso degli strumenti propri del suo agire. L'idea sottesa a più critiche è che progressivamente essa abbia accresciuto il proprio ruolo, finendo con l'essere, invece che fattore di stabilizzazione e di ordinata risoluzione dei conflitti, causa o concausa di quella instabilità e precarietà di necessari equilibri che segnano la società nel tempo presente". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia al 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati in corso a Palermo.

"Il progetto di separazione delle carriere, portato avanti con ostinazione pur dopo che la separazione delle funzioni è stata dilatata all'estremo, reca con sé il germe dell'indebolimento della giurisdizione, almeno quella penale", ha sottolineato Santalucia

Schifani a magistrati: "Superare i pregiudizi per l'imparzialità"

"L'imparzialità del magistrato, e quindi non solo quella del giudice, non è soltanto un principio, che diviene dovere puntuale inerente la singola posizione istituzionale, ma è soprattutto un imprescindibile valore etico. Valore immanente per la figura del magistrato nell'esercizio della giurisdizione che si estende alla proiezione esterna, all'immagine di imparzialità, la cosiddetta neutralità dell'apparenza, che è garanzia di imparzialità per chi è giudicato e che si intreccia con l'esercizio di diritti e libertà fondamentali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel suo intervento al congresso dell'Anm in corso a Palermo.

"Questo richiede ad ogni magistrato di impegnarsi a superare i pregiudizi culturali che lo possono condizionare e ad assicurare e garantire la sua immagine di imparzialità - ha proseguito Schifani - L'essere imparziale va così declinato in relazione al concreto processo, mentre l'apparire imparziale costituisce, piuttosto, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l'essere magistrato implica, sotto tale profilo ed in termini sostanziali, una immagine pubblica di imparzialità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA