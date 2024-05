Nuova polemica su Vannacci, 'discrimina chi ha i capelli rossi

"Grazie Generale Vannacci, lei a noi rossi ci ha resi, ancora una volta, speciali". Lo dice Enrico Malato, rosso naturale e fondatore del festival 'Red Head Sicily', l'unico festival del sud Italia dedicato alle persone coi capelli rossi giunto alla sesta edizione. Una special edition del festival è in programma il 18 e 19 maggio a Mascali (Catania), col patrocinio dell'Ars. Malato replica così alle parole del Generale che, secondo quando riportato da 'Il Fatto Quotidiano', ospite da Nicola Porro a 'Quarta Repubblica' ha detto: "Le persone con i capelli rossi non sono normali".



Enrico Malato, catanese, è uno dei tre fondatori del festival che riunisce ogni anno in Sicilia le persone con i capelli rossi naturali: "Ringrazio il Generale Vannacci che implicitamente ha enfatizzato la bellezza dell'essere "non-normale", sia in termini statistici, rappresentando i capelli rossi solo lo 0,58% della popolazione italiana, sia per il mero significato in vocabolario. La Garzanti definisce infatti una 'persona normale' come chi si comporta come la maggioranza, mentre la Treccani come colui 'che segue la norma, è ordinario e regolare'".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA