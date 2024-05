Schlein: 'Sul salario minimo andiamo avanti con una legge popolare'

"Ringrazio il sindaco di Livorno Luca Salvetti per aver approvato un documento in consiglio comunale che parla di salario minimo. Quella per il salario minimo è una grande battaglia, anche se la destra volta le spalle a milioni di lavoratori che attendono risposte. La destra ha affossato la nostra proposta nostra con le altre forze d'opposizione noi andiamo avanti. Aiutateci a raccogliere le firme per la proposta legge di iniziativa popolare. Sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento, non deve essere legale nel nostro paese".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Livorno in piazza Cavalletti per l'apertura della campagna europea e amministrativa in Toscana, riferendosi alla delibera approvata in consiglio comunale di Livorno per l'applicazione del salario minimo negli appalti comunali.

Video Salario minimo, Schlein: 'Sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento'

"Al governo c'è la prima premier donna ma non ce ne facciamo nulla se ogni donna non si batte per i diritti delle donne e degli uomini nel nostro paese. Al governo c'è una leadership femminile ma non femminista che fa entrare nei consultori le associazioni antiabortiste per fare pressioni violente sulle donne per non farle accedere alla legge 194", ha detto detto Schlein.



"Dobbiamo contrastare con ogni forza l'autonomia differenziata perché è una misura con cui la sedicente patriota vuole spaccare in due il paese, vuole aumentare le disuguaglianze", ha rimarcato Schlein.



