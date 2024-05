Abodi: "Ho ascoltato tutti sull'Autorità, ora le valutazioni"

"Sono soddisfatto dell'incontro, tutte le parti hanno espresso le proprie opinioni e punti di vista. Il testo rappresentava una ipotesi di lavoro per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo. Ho raccolto la posizione e i suggerimenti, ora faremo con le opportune valutazioni, prima di portare il dl ad uno dei prossimi cdm".

Così il ministro Andrea Abodi, dopo l'incontro coi vertici di Coni, Calcio e basket sulla costituzione dell'Autorità "tecnica, indipendente e rispettosa dell'autonomia dello sport, mia priorità insieme a trasparenza, rispetto ed equa competizione".

Il Ministro per lo Sport e i giovani ha avuto il confronto sulla costituzione di un'Autorità, tecnica e indipendente, alla quale delegare i controlli sulla gestione finanziaria e sul rispetto dei vari adempimenti, anche fiscali, dei club professionistici. Erano presenti il presidente del Coni, Malagò, del presidente e del segretario generale della Fip, Petrucci e Bertea, del presidente della Lega Basket Serie A, Gandini, del presidente e del segretario generale della Figc, Gravina e Brunelli, del presidente della Lega Serie A, Casini, della Lega B, Balata, della Lega Pro, Marani, della Lnd, Abete, e delle Componenti tecniche, Vossi, e dell'Aia, Pacifici.

"Il testo, inoltrato alla Federcalcio venerdì mattina, rappresentava una ipotesi di lavoro e come tale doveva servire per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo per approvazione - è la dichiarazione del ministro Abodi -. L'incontro è stato l'occasione per spiegare le ragioni che ci hanno portato a immaginare la costituzione di questa nuova Autorità, tecnica e indipendente, e procedere nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, da sempre tra le mie priorità insieme a trasparenza, rispetto ed equa competizione. Ho ascoltato e raccolto la posizione e i suggerimenti di tutte le componenti al tavolo. Ora procederemo con le opportune valutazioni, prima di portare il decreto legge ad uno dei prossimi Consiglio dei ministri", conclude il ministro.

