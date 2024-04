Lega, Vannacci capolista in Italia centrale alle Europee

"Il leader della Lega Matteo Salvini è a Roma e sta lavorando alle liste in vista delle elezioni europee: il generale Roberto Vannacci, la cui candidatura ha suscitato grande interesse anche in mondi esterni al partito, sarà capolista nella circoscrizione di sua residenza ovvero l'Italia centrale". Lo fa sapere la Lega.

"Spero possa contribuire a fare un buon risultato; io sono molto contento dei tre candidati proposti dal Fvg. Sono possibili solo tre preferenze". Lo ha detto il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', rispondendo alla domanda se voterà Vannacci. "Spero che le liste siano forti", ha proseguito Fedriga, il quale ha ricordato che i tre candidati della Lega in Fvg sono Anna Maria Cisint, Stefano Zannier e Elena Lizzi.

In giornata è andato in scena il botta e risposta tra Crosetto e Vannacci. "Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'esercito". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando ad Affaritaliani.it la candidatura da indipendente del generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega, in tutta Italia, alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. "Crosetto con sarcasmo ha detto che sarebbe un bene per l'esercito se venissi eletto? Il sarcasmo lo lascio lui. In ogni caso è una sua opinione, se ritiene che sia così non vorrei deluderlo", ha replicato Vannacci . "Ma perché dovrei lasciare ora l'esercito? - ha aggiunto - E' tutto normato. Qualora fossi eletto dovrò scegliere se lasciare o mettermi in aspettativa dall'esercito. Se non dovessi essere eletto deciderò".

