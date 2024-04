Mattarella, 'anche nei momenti critici prevalga la Costituzione'

'Il rafforzamento delle istituzioni democratiche si realizza non attraverso lo scontro, ma con scelte - per quanto possibile condivise - di piena e coerente attuazione dei principi della nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di intitolazione della sede del Cdm a Vittorio bachelet, citando le convinzioni del giurista ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse.

"Nella logica criminale dei suoi assassini, Bachelet rappresentava le istituzioni che contrastavano con determinazione la violenza terroristica utilizzando soltanto gli strumenti costituzionali e, insieme, esprimeva un profondo senso della comunità e della coesione sociale. Questi due elementi - la Costituzione e il senso di comunità per la coesione sociale - hanno sempre sconfitto i tentativi di lacerazione della società e di disarticolazione delle sue istituzioni", ha aggiunto il capo dello Stato.

"Nella sua azione Bachelet era guidato dalla convinzione che, nonostante tutte le difficoltà, fosse possibile ricomporre le divisioni, mettendo da parte gli interessi particolari e recuperando così il senso più alto della politica al servizio delle istituzioni. L'intitolazione della sede del Csm a Vittorio Bachelet assume, per questo, un grande significato: richiamare il valore del suo impegno e seguirne l'insegnamento", ha proseguito Mattarella.

"La composizione delle diversità - ha sottolineato ancora il presidente della Repubblica - non si realizza ricorrendo a logiche di scambio, che assicurano l'interesse di singoli o di gruppi. Un metodo del genere rappresenterebbe la negazione del pluralismo democratico, che ispira le nostre istituzioni repubblicane e che Vittorio Bachelet ha sempre promosso".

"Anche con riferimento" ai valori "richiamati dalla figura di Vittorio Bachelet, il Csm è chiamato all'impegno di contribuire ad assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni sempre assunte con senso delle istituzioni. I nostri concittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficiente. Al Csm la Costituzione affida il compito di dare concretezza all'indipendenza della giurisdizione, come valore irrinunciabile della nostra democrazia", ha concluso Mattarella ribadendo che "i componenti del Csm si distinguono soltanto per la loro 'provenienza'. Hanno le medesime responsabilità nella gestione della complessa attività consiliare e sono chiamati a svolgere il loro mandato senza doversi preoccupare di ricercare consenso per sé o per altri soggetti".

