Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni: 'Campagna elettorale senza maschera'

"Dopo 31 anni scopro il volto". Capitano Ultimo per la prima volta dopo anni, ha scoperto oggi il suo volto al teatro Quirino di Roma per affrontare la campagna elettorale senza maschere per "Libertà", la lista creata da Cateno De Luca. Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, generale dei Carabinieri, noto per l'arresto di Totò Riina, non si è infatti mai tolto il passamontagna dal gennaio 1993.

"Scopro il volto per le elezioni come "atto d'amore. Così feci il mio lavoro da Carabiniere, così affronterò questa campagna", ha detto.

In una sala sold out al teatro Quirino di Roma, Cateno De Luca ha dato il via alla campagna elettorale presentando il simbolo definitivo e il manifesto politico, sottoscritto dalla squadra al completo che correrà alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il sindaco di Taormina, leader di Sud chiama Nord, ha aggregato il suo fronte di "Libertà" insieme all'ex vice ministra 5S Laura Castelli a Roma per la corsa elettorale: "Sia apre la campagna elettorale della costellazione di 'Libertà'". Oggi "21 movimenti" partono per dire "meno Europa, più Italia. Meno Europa più sovranità", ha detto De Luca. "Noi non siamo 'gli altri' noi siamo una forza di libertà. E questa è la parola che ci riunisce qui", ha detto Castelli. I gruppi politici che hanno aderito al listone di Cateno De Luca, hanno sottoscritto il manifesto 'Uniti contro l'Europa liberticida'. Esattamente 19 punti riuniti sotto i valori "Pace, Sovranità, Equità, Federalismo".



