Santanchè: 'No a processi mediatici, fiducia nei magistrati'

"Non ho nulla da aggiungere al comunicato stampa. Non ho mai partecipato a processi mediatici: se voi pensate che per una chiusura di indagine una persona è condannata lo dite voi". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. "Andiamo avanti - ha aggiunto -: ho fiducia nella magistratura. Finora avete visto com'è andata e quindi sono tranquilla".

"Nessuno mi ha chiesto di dimettermi", ha anche detto Santanché. "Neanche Giorgia Meloni?", le hanno chiesto i giornalisti. "Nessuno", ha ribadito Santanchè.

