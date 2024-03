Ciriani,noi coerenti,opposizione a 5s-Pd e in Ue non con il Pse

"Noi siamo chiamati a rispondere sulla coerenza. Della coerenza abbiamo fatto il nostro primo comandamento. Siamo stati opposizione di M5s e Pd. Lo faremo anche in Europa: non governeremo con i socialisti". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà, su Rai3 parlando delle prossime europee anche alla luce delle parole di Salvini nei confronti degli alleati.

"Cosa faremo lo vedremo il giorno dopo il voto - ha aggiunto -. Il nostro obiettivo è privilegiare l'interesse nazionale e lo faremo con chi ci aiuta", con chi "mette in agenda" le "nostre istanze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA