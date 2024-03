Verso Cdm martedì, sul tavolo affido minori e semplificazioni

Dovrebbe tenersi martedì pomeriggio, e non lunedì come ipotizzato in un primo momento, la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Lunedì mattina alle dieci intanto è convocato il pre-Consiglio, la riunione dei tecnici preparatoria del Cdm.

Sul tavolo nuove misure sull'affido dei minori, un nuovo ddl semplificazioni e alcuni decreti legislativi sulla giustizia che potrebbero riguardare anche l'introduzione di un test psicoattitudinale per i magistrati.

