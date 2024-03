Lollobrigida: 'Santanchè? Vediamo se ci sarà il rinvio a giudizio'

"La vicenda della collega Santanchè non la conosco nei dettagli, ci saranno valutazioni che saranno fatte anche vedendo i contenuti delle carte, aspettiamo. Peraltro mi sembra che abbia già chiarito che eventualmente arrivasse un rinvio a giudizio ne prenderebbe atto e conseguentemente agirebbe: quindi si tratta di aspettare quel tipo di passaggio". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida arrivando al congresso di FdI all'Eur interpellato a proposito dell'accusa di truffa all'Inps sulla Cig Covid a carico della ministra del Turismo.

Il caso Santanchè inciderà sul voto per le europee? "No, conterà il lavoro che svolge Giorgia Meloni, non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale", ha detto Lollobrigida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA