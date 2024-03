Todde, 'il divario con Truzzu è aumentato, oltre 3mila voti'

"La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina, sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti, per correre rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria".

Così Alessandra Todde, presidente in pectore della Regione Sardegna, al suo arrivo all'hotel Mistral 2 di Oristano per il primo vertice convocato con tutti gli eletti del campo largo, dopo la conferma dei conteggi che la danno in vantaggio di oltre 3mila voti su Paolo Truzzu.

"Oggi lavoreremo in condivisione su quanto ci attende, per riuscire a costruire una squadra coesa che possa seguire sin da subito sia in consiglio che nel governo i problemi da affrontare", sottolinea la governatrice ai giornalisti.

"Parleremo di priorità e di tempi - aggiunge -, che sono celeri e su questo vogliamo segnare la discontinuità rispetto alla giunta precedente".

Si parlerà di nomi per la giunta? "A noi - risponde - interessa avere la squadra migliore, è importante continuare il confronto, è rispettoso confrontarsi con chi è stato eletto, oggi per esempio sappiamo che è stato eletto un nuovo consigliere M5s e siamo contenti".

Sulla situazione del campo largo in Basilicata "la sintesi è sempre complessa - ritiene Todde - e portare avanti la volontà di unità in una coalizione così allargata è stato faticoso e questo è emerso anche nel lavoro complessivo, ma io mi sto occupando di Sardegna e continuerò a farlo, perché è ciò che si aspettano i sardi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA