Renzi e Calenda con Bardi, il centro torna ago della bilancia

Quanto peserà sull'esito delle Regionali in Basilicata la decisione di Iv e Azione di schierarsi a fianco di Bardi? A domandarselo sono non solo i partiti in corsa ma anche i sondaggisti che tuttavia sottolineano la difficoltà di fare un pronostico, viste le peculiarità della Regione.

"Non c'è tantissimo sulla carta come termine di confronto - osserva Lorenzo Pregliasco, direttore di Youtrend - si può tuttavia partire dalle politiche del settembre 2022 per capire il potenziale". Ebbene, in quella circostanza, i due partiti di Calenda e Renzi allora alleati nel Terzo Polo ottennero una prestazione migliore di quella nazionale dove si fermarono al 7,78%; in Basilicata fecero segnare il 9,76% alla Camera e il 12,27 al Senato, trainati dalla candidatura dell'ex governatore Marcello Pittella, oggi in Azione.

Alle politiche del settembre 2022 il centrodestra fu scelto dal 38,31% degli elettori, il M5s dal 25,00% e il centrosinistra dal 21,59%. Quindi se si dovessero replicare meccanicamente quei risultati, la coalizione M5s-Pd avrebbe più voti del centrodestra, il quale però a sua volta sopravanzerebbe i primi proprio grazie al supporto di Azione e Iv. "Da ascrivere a quel risultato - osserva Pregliasco - non c'è solo il voto politico di opinione, ma anche elementi territoriali e di preferenza personale per Pittella". E in tal senso Lorenzo De Sio, direttore del Cise-Luis (Centro italiano studi elettorali), segnala le differenze: "Al netto del fatto che è passato un anno e mezzo, alle regionali c'è un astensionismo asimmetrico rispetto alle politiche. L'esito è imprevedibile". "E' per lo meno prematuro fare pronostici", concorda Pregliasco.

Se si va indietro alle precedenti elezioni Regionali del 2019 il dato più importante fu che per la prima volta il centrodestra vinceva le Regionali. Il Centrodestra guidato da Bardi ottenne il 42,20%, grazie ad un exploit della Lega che prese il 19,15%, mentre cinque anni prima nemmeno si era presentata. Viceversa il centrosinistra incassò solo il 33,11% dei voti rispetto al 62,7% del novembre 2013. Il crollo fu dovuto in parte alle vicende giudiziarie dell'ex presidente Marcello Pittella e in parte all'ascesa di M5s, che ottenne la fiducia del 20,32% degli elettori. Rispetto a quelle Regionali è difficile misurare sia Iv che Azione, dato che entrambe i partiti non erano stati fondati.

Tuttavia con Azione milita ormai dall'agosto 2022 l'ex governatore Marcello Pittella, ex Pd. Alle Regionali del novembre 2013, in cui la coalizione vinse a valanga con il 62,7%, la sua lista civica fu scelta 16%. Ed oggi? "Per Renzi può funzionare - osserva De Sio - perché lui da tempo dice di essere vicino alla destra. Per Calenda c'è un rischio: dopo aver detto "mai con la destra sovranista" ora si schiera da quella parte, col rischio di perdere il voto d'opinione sia in Basilicata che poi alle Europee; sempre che non abbia candidati forti nelle preferenze".

"Azione alle elezioni Regionali - ricorda ancora Pregliasco - ha sempre preso meno che alle politiche, tuttavia il peso alle prossime regionali dipenderà anche dai candidati al Consiglio, visto che il voto di preferenza è molto importante. In ogni caso la scelta di Azione e Iv di schierarsi con Bardi alcuni punti li sposta. Un po' per il radicamento di Pittella, ma almeno un paio di punti li sposta agilmente". C'è inoltre un'altra incognita: l'eventuale candidatura autonoma di Chiorazzo, che pesca nell'elettorato moderato-riformista: altro motivo che spinge Pregliasco a definire "prematura" ogni previsione.



