Rauti, "l'esercito non deve prepararsi alla guerra in Ucraina"

"Assolutamente no", l'esercito italiano non deve prepararsi alla guerra in Ucraina. Così la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti a margine di una visita in Valle d'Aosta al Centro addestramento alpino.

Il ministro Crosetto, ha aggiunto Rauti, "ha specificato che il passo in avanti dichiarato da Macron non è il passo in avanti dell'Italia. Abbiamo chiarito, ribadito che non c'è nessuna guerra in questo momento che ci veda coinvolti, se non con l'invio di materiali come stiamo facendo, ormai all'ottavo pacchetto".



