Mattarella: 'Sui suicidi in carcere servono interventi urgenti'

"Un elemento prioritario" è "l'esigenza di assistenza sanitaria nelle prigioni, che è una esigenza diffusa ampia, indispensabile". "E' indispensabile che si affronti sollecitamente questo aspetto. Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra che servono interventi urgenti. E' importante ed indispensabile affrontare il problema immediatamente e con urgenza. Tutto questo va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto di chi negli istituti carcerari è detenuto e per chi vi lavora".

E' quanto ha chiesto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla polizia penitenziaria ricevuta al Quirinale.

