Alla Camera Antonio Ferrara subentra ad Alessandra Todde

Sarà Antonio Ferrara, attivista varesino di M5s, a subentrare nel seggio della Camera che Alessandra Todde lascerà, dopo la sua elezione a presidente della Regione Sardegna. Si evince dal sito del ministero dell'Interno con i risultati delle elezioni politiche del settembre 2022.

Todde è stata eletta nel Collegio plurinominale 1 della Ciorcoscrizione Lombardia 2 (che comprende le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, nonché parte della provincia di Bergamo), di cui era capolista. Le subentra quindi il secondo della lista, appunto Antonio Ferrara (54 anni), che si era affermato nelle "parlamentarie" del Movimento a Varese, ma a cui Conte aveva preferito come capolista Todde, una dei nomi del "listino di Conte".

Ferrara, come risulta dalla biografia e dal curriculum inserito nel portale del Movimento, è un attivista di M5s sin dal 2014, ed era stato anche capolista a Varese alle amministrative del 2021 quando però il Movimento non elesse alcun consigliere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA