Tajani, 'Einstein Telescope grande sfida che vogliamo vincere'

"L'Einstein Telescope è una grande sfida che noi vogliamo vincere. E' importante puntare su questa opportunità che ha il territorio di ospitare un telescopio all'avanguardia e per rinforzare la presenza universitaria a Nuoro con un dipartimento dedicato alla ricerca". Così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, nella sua tappa nel capoluogo barbarico prima dell'arrivo a Cagliari per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra a sostegno del candidato governatore Paolo Truzzu, con Giogia Meloni e Matteo Salvini.

Il vice premier, in visita in Prefettura, ha incontrato le parti economiche e sociali che gli hanno posto quesiti sullo sviluppo del territorio. "E' forte il nostro impegno - ha assicurato Tajani - sulle questioni infrastrutturali di questa provincia ancor prima che il sito di Lula (il comune che dovrebbe ospitare Et, ndr), dall'alto valore scientifico".





