Sardegna: Meloni, Salvini e Tajani il 21 a Cagliari per Truzzu

Sarà il Padiglione E della Fiera di Cagliari ad ospitare, mercoledì 21 febbraio alle 16.30, l'evento di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna.

Attesi, salvo imprevisti, i tre leader nazionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

In Sardegna per le regionali si vota domenica 25 febbraio (giornata unica). Sono quattro i candidati a governatore: oltre a Truzzu, Lucia Chessa con la lista Sardigna R-esiste, Renato Soru per la Coalizione sarda e Alessandra Todde per il campo largo di centrosinistra con Pd e 5 stelle.



