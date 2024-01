Meloni a Istanbul, vertice con Erdogan

La premier Giorgia Meloni è a palazzo Vahdettin, una delle residenze presidenziali a Istanbul, per l'incontro con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Non sono previste dichiarazioni alla stampa dei due leader.

La presidente del consiglio in mattinata, fanno sapere da Palazzo Chigi, la premier ha fatto una passeggiata al bazar della città. Nella sua visita al Gran Bazar, il mercato più grande e antico di Istanbul, Meloni, circondata dagli agenti della scorta, è stata applaudita da vari negozianti e passanti. "Come state, tutto bene?", ha detto la premier ad alcuni di loro che l'hanno salutata in italiano: "Vivete qua?". "No, in Francia, però veniamo sempre in Italia", le ha risposto un uomo. "E tornate", l'invito rivolto dalla presidente del Consiglio, che durante la visita al mercato si è fermata anche da Havuzulu, uno storico ristorante ottomano.



