Ciriani, la credibilità della magistratura è un grande problema

"L'accusa dell'Anm non giunge a sorpresa ma è un pregiudizio quasi automatico che ha nei confronti di questo governo. Pregiudizio immotivato perché non è una riforma contro la magistratura. Ma attesa da anni per una giustizia più giusta per i cittadini.

Il problema più grande" in questo paese "è la credibilità della magistratura".

Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a Ping Pong, su Rai Radio 1 "La maggioranza dei magistrati fa bene il proprio mestiere, non è per punirli - aggiunge -. Noi andremo avanti con coraggio. E speriamo che anche l'Anm possa tornare al tavolo di un confronto".



