Gates lascia Palazzo Chigi, un'ora di incontro con Meloni. Confronto sull'Intelligenza artificiale

È durato oltre un'ora l'incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il fondatore di Microsoft Bill Gates, che ha lasciato Palazzo Chigi. Il confronto rientrava nell'ambito del ciclo di incontri sull'Intelligenza artificiale, ed è star un'occasione per fare il punto su uno dei temi principali dell'agenda del G7 italiano. A parte dell'incontro con Gates ha partecipato anche padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria, nonché membro italiano del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite.



Sul tema dell'AI, il Presidente Meloni ha già avuto una serie di incontri con diversi leader e personaggi chiave a partire dal confronto con il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, sia in occasione del Vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale che si è svolto a Bletchley Park lo scorso novembre sia nell'ambito della recente visita del premier britannico a Roma. In questo contesto, Meloni ha già incontrato anche altri guru tech come Elon Musk, patron di Tesla e X, e il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, divenuto uno dei massimi esperti a livello globale dello sviluppo dell'Intelligenza artificiale.

Domani Bill Gates incontrerà poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

