Piantedosi, tradito il ricordo di Acca Larentia

"Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera.



"Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte". Lo ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein illustrando l'interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma, chiedendo al governo di agire in tal senso. "E' imbarazzante il silenzio della presidente del Consiglio" sui fatti di via Acca Larentia, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo dopo che il ministro Piantedosi aveva risposto alla sua interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma. "La presidente Meloni ha parlato 3 ore - ha proseguito Schlein riferendosi alla conferenza di fine anno -, le bastavano 30 secondi per dichiararsi anti fascista". Per quanto poi riguarda i "ricatti" a cui Meloni ha detto di non volersi piegare Schlein ha concluso: "Si sta ricattando da sola perché non prende le distanze dal proprio passato".

"Le parole del presidente del Senato che tenta di legalizzare il saluto romano sono inaccettabili", ha aggiunto Schlein.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA