Il Papa, con il diavolo non si dialoga mai, state attenti

Nell'Aula Paolo VI per l'ultima udienza generale del 2023, Papa Francesco ha cominciato un nuovo ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù. "Con il diavolo non si dialoga mai", "con il diavolo non si deve mai discutere. Egli è astuto e intelligente. Per tentare Gesù ha usato addirittura le citazioni bibliche", "state attenti", è la raccomandazione del Pontefice. "Fratelli e sorelle impariamo a custodire il cuore", ha aggiunto il pontefice.

Il Papa ha messo in guardia anzitutto dalla tentazione di sentirsi padroni di tutto.

"Riconosci il limite, non sentirti padrone di tutto, perché la superbia è l'inizio di tutti i mali", ha detto il pontefice. Commentando il passo della Genesi nel quale Adamo ed Eva sono nel giardino dell'Eden, ha spiegato: "Dio pone i progenitori come signori e custodi del creato, ma vuole

preservarli dalla presunzione di onnipotenza, di farsi padroni del bene e del male, che è una brutta tentazione anche adesso. Questa è l'insidia più pericolosa per il cuore umano", ha concluso.

Inoltre, il Papa ha chiesto: "Per favore, non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono le conseguenze terribili della violenza e della guerra, specialmente preghiamo per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele. La guerra è un male, preghiamo per la fine delle guerre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA