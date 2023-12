Fabrizio Saggio consigliere diplomatico di Meloni

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabrizio Saggio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio". Saggio, finora ambasciatore in Tunisia, prende il posto del dimissionario Francesco Maria Talò. Come spiega la nota, Saggio "è stato designato quale Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei" che è "in corso di costituzione".

