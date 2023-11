Contatti Meloni e Schlein sul tema della violenza contro le donne

Fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein ci sono stati contatti nelle ultime ore sul tema della violenza contro le donne.

"La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere", comunica il Pd.

Forze politiche compatte nel votare il ddl del governo contro la violenza alle donne in Commissione Giustizia del Senato, che stamani va in Aula al Senato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA