Renzi,toga che fa politica toglie credibilità a magistratura

"Il magistrato che fa politica toglie credibilità alla magistratura. Se fai il magistrato o fai il generale non puoi fare lotta politica". Lo ha detto il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, prima di entrare nell'aula 28 del tribunale di Firenze dove prosegue l'udienza preliminare del procedimento sulla ex fondazione Open in cui compare fra gli accusati".

"Chi indossa una divisa, chi è un magistrato deve rispettare il proprio confine - ha aggiunto Renzi parlando coi giornalisti prima di entrare in aula -. Voi direte che questa è una violazione dei principi costituzionali. No, non lo è, perché se fai il magistrato non fai lotta politica, se fai il generale dell'esercito non fai lotta politica". "Il problema - ha concluso Renzi - è che la destra difende Vannacci e attacca la giudice di Catania. La sinistra difende la giudice di Catania e attacca Vannacci. I giudici che fanno politica tolgono credibilità e autorevolezza alla magistratura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA