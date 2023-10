Mattarella: 'La Repubblica è una ma la Carta prevede autonomia'

"La nostra Costituzione si ispira al valore principio e al lavoro dell'Autonomia, dove la repubblica è una è indivisibile ma già all'articolo 5 riconosce e promuove le autonomia" e sottolinea quindi "l'esigenza di collaborazione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Torino in occasione del Festival delle regioni. "Le regioni sono la colonna vertebrale del nostro Paese. Un Paese di grande ricchezza e con numerosi problemi. Ve ne sono di vari che vanno colmati" ha precisato il capo dello Stato.

"Vorrei sottolineare come qui a Torino, una città che parla della storia d'Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unità, di dialogo con il Paese per il futuro dell'Italia. E' questa è un'occasione per bilanciare questo messaggio di unità con l'Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Torino in occasione del Festival delle Regioni.

"Desidero fare mie le parole del presidente della Conferenza delle Regioni, cioè di collaborare secondo quello spirito che è poi un canone costituzionale della leale collaborazione".

Il presidente della Repubblica ha poi voluto ringraziare" il ministro Fitto per il suo impegno, direi inesausto sul, fronte del Pnrr".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA