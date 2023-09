Putin fa le condoglianze a Mattarella per morte Napolitano

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al capo dello Stato Sergio Mattarella per la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano. Lo riferisce il Cremlino, come riporta la Tass. "Caro signor Mattarella, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano", afferma il Cremlino in un comunicato.



Con Giorgio Napolitano "è venuto a mancare uno statista eccezionale e un vero patriota italiano". Con queste parole di elogio il presidente russo, Vladimir Putin, ricorda l'ex capo dello Stato nel telegramma inviato al presidente Mattarella, come riporta Ria Novosti. "Nella sua giovinezza - sostiene Putin - Napolitano lottò coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza e poi ha servito fedelmente per molti anni il suo paese, anche come presidente e in altre alte cariche governative". Putin ricorda di aver avuto la fortuna di parlare con Napolitano in diverse occasioni e "conserverà per sempre un caro ricordo".

